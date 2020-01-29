多個政府部門及司法機構今日起暫停服務【名單一覽】 (12:40)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，多個政府部門和司法機構宣布轄下設施今日（29日）起暫停服務，或就個別牌照申請等作特別安排。
消防處：
- 防火單位會提供必須的公共服務
- 位於消防總部大廈5樓的牌照及審批總區總部繳費處會提供有限度服務
- 消防安全總區總部領取樓宇圖則事宜有特別安排
- 受影響服務詳情按此
香港天文台：
- 美麗華廣場A座23樓的香港天文台資源中心今日起暫停開放
- 公眾講座及公眾參觀天文台活動，包括周末的「天文台全方位遊」會暫時取消，直至另行通告
- 維持必須的輪班安排，24小時提供所有監測、預報及預警服務
司法機構：
- 原定由今日至下周日（2月2日）於所有法院／審裁處進行的聆訊將會延期
- 法院／審裁處的登記處及辦事處暫停辦公
- 緊急聆訊會按現行機制處理
運輸署：
- 位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、駕駛考試排期事務處、車輛檢驗中心、駕駛考試中心、筆試中心和市區及新界分區辦事處由今日起會暫停服務，直至另行通告
- 已預約進行駕駛考試（包括路試和筆試）的考生，將獲個別通知另訂的考試日期
- 已預約時段續領正式駕駛執照／車輛牌照或申領國際駕駛許可證的申請人，要另行預約時段遞交申請
社署：
- 資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心，停止服務至2月17日
- 其他受影響服務詳情按此
香港郵政：
- 郵政局櫃位服務、郵件派遞服務及郵箱收信服務今日起至下周日將會暫停
- 維持入口特快專遞郵件的派遞服務
入境處：
- 外籍家庭傭工組、延期逗留組和優秀人才及內地居民組，只提供緊急延期申請
- 港島人事登記辦事處只提供緊急補領遺失身分證服務
- 灣仔胡忠大廈及長沙灣政府合署死亡登記處，會繼續辦理死亡登記
- 入境處其他辦事處，包括智能身分證換領中心、各出生登記處、各婚姻登記處等，都會暫停服務，有關安排暫定實行至2月2日
- 受影響服務詳情按此
勞工處：
- 轄下公共服務及設施暫停及關閉至2月2日
- 已在職業醫學組預約辦理病假跟進服務者，需另行上網或電話更改預約日期
稅務局：
- 今日起將暫停所有服務至下周日
- 所有繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的到期日將會自動順延至下周一（2月3日）
房委會：
- 公共屋邨管理處（包括收款處）停開至2月2日
- 所有資助房屋的辦事處停開至2月2日；1月29至31日居屋揀樓服務暫停，原本獲邀於2月3至6日揀樓者需改期
- 其他受影響服務詳情按此
僱員再培訓局：
- 課程、服務及學員活動暫停至2月2日
- 轄下「實務技能培訓及評估中心」的技能評估服務暫停至2月2日，補考安排另行公布
衛生署：
- 轄下13間學生健康服務中心（包括健康評估中心）今日起將暫停服務
- 學童牙科診所會維持有限度診症服務
差餉物業估價署：
- 部門辦事處於1月29至31日期間關閉
破產管理署：
- 所有服務暫停至另行通知
- 部分服務可於網上或透過電話熱線處理，詳情按此
漁護署：
- 香港濕地公園、8間郊野公園遊客／教育中心、7間香港地質公園遊客中心，以及瀕危物種資源中心今日起暫停開放，並取消所有學校及公眾活動，直至另行通告
海事處：
- 除中區海事分處外，油麻地、屯門、西貢、大埔、香港仔、長洲及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，以及船員考試發證、商船船員管理服務、本地船驗船及諮詢服務，將由今日起暫停，直至另行通告
- 已預約的服務及考試安排將會另行通知
機電署：
- 九龍灣總部的註冊及許可證辦事處暫停服務至另行通告，市民可於辦公時間把申請表及繳款支票，投入該署總部地下大堂的投遞箱
- 領取註冊證明書或其他已批核許可證事宜，可致電2808 3819處理
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