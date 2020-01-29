深水埗區議員「糾正」橫額再遭警阻止　出示地署信件警收隊離開 (11:19)

根據地政總署早前向劉家衡發出的電郵，地署認為劉的橫額標語違反規定，於24小時後暫停其展示，並要求劉自費「移除」或「糾正」相關橫額，移除的限期為29日，若劉未有遵從，會轉交食環署處理，文中未有提到有委託警方處理，而劉昨晨與助理處理橫額時亦未到限期。

昨晚11時許，劉家衡偕同數名助理，帶同地署的郵件，以及一份涉及2009年「旺角警署強姦案」的報章頭版，再次到場「糾正」橫額。他們甫揭開垃圾膠袋，大批埋伏的便衣警即上前制止，稱垃圾膠袋為重要證物，並召來20多名軍裝到場增援。劉家衡等人出示地署的郵件，警員查閱信件及劉一行人的身分證逾半小時後登車離去。

劉家衡稱，地署明文允許其自行處理橫額，亦從未提及警方的角色，質疑警方的行為是騎劫其他政府部門的工作，同時「僭建」程序及限制，以致其助理無理被捕，會保留追究警方的權利。本報正向地政總署及警方了解。