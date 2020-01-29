西灣河獅隧公路有黑衣人堵路　警拘17人涉藏士巴拿等攻擊性武器 (16:57)

【16:30】警方下午透過facebook發布短片，督察鄒昊亨在片中指出，今日全港多處有人嘗試堵塞交通，警方因應情況在多區進行截查，拘捕共17人，當中有12名未成年人，他們身上被搜出士巴拿、螺絲批等，涉嫌干犯藏有攻擊性武器，或藏有工具可用作非法用途等罪行被捕。

鄒昊亨指出，今日的被捕者年齡介乎13至26歲，警方譴責有人煽動年輕人堵路，參與違法活動，將大好前途斷送，又說現時全城共同面對的挑戰是防疫抗疫，但網上仍有人鼓吹他人出來犯法、破壞社會安寧，為社會添煩添亂，呼籲市民要同心抗疫。

【09:48】黃大仙港鐵站有警員截查多名青年身分證。

【09:30】防暴警在旺角豉油街追截及制服一名年輕人，問為何見到防暴警就調頭走，防暴警搜查其個人物品及身分證後放行。該年輕人手部受傷。另有一名疑未有帶身分證的人被防暴警帶上警車。

【09:24】早上近8時，多名黑衣人於沙田獅子山隧道公路往九龍方向近紅梅谷對開，以大型垃圾桶及雜物堵路，並以鐵槌打裂一部九巴的車頭玻璃，警方接報到場清理。

【09:09】早上約7時半，西灣河的筲箕灣道及成安街交界，有5至6名黑衣人用垃圾及卡板堵路，其後一批警員到場清理。