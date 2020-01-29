東鐵線不停馬場站 (16:16)

港鐵：路軌雜物已移走 東鐵線列車服務逐步回復正常

【08:40】港鐵表示，在大學站附近路軌範圍內的人已離開，路軌上的障礙物亦已被移離路軌範圍，東鐵線列車服務逐步回復正常。

【08:04】港鐵今日（29日）早上公布，由於有人進入大學站附近的路軌範圍，以及多個車站附近路軌上有障礙物，東鐵線列車需要慢駛，東鐵線來往紅磡站及羅湖站或落馬洲站的行車時間，預計需要額外10至15分鐘。

港鐵表示，今早凌晨約3時半，港鐵工程人員巡視東鐵線路軌時，發現上水至粉嶺站之間的路段有竹枝及木條。另外，車務控制中心約4時25分收到警方通知上水站附近路軌上有物件，港鐵人員到場後發現有單車及垃圾桶。

約5點50分，一列列車駛至火炭至大學站之間的路段，車長發現路軌範圍有一個「雪糕筒」，列車需停低讓職員進入路軌清理。為審慎起見，該列車在大學站安排乘客下車轉乘下一班車，列車需回廠檢查。

約6時50分，一列往羅湖方向列車由大學站開出後，車長發現路軌旁邊有火，相信是有人擅進路軌範圍縱火。其後沙田至大圍站，以及羅湖往上水站方向路軌範圍亦分別發現單車。

港鐵呼籲任何人不要在路軌範圍放置外物，指出此舉會嚴重危及列車行駛安全，亦不要擅闖路軌範圍。