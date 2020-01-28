4人涉年初二旺角襲警傷人等　一中六生禁保釋　有被告投訴遭警打後腦 (22:15)

4名被告面對不同控罪，並分拆成4宗案件處理。首案起訴中六學生馬俊棋（18歲）一項串謀有意圖傷人罪，他被指於今年1月27日凌晨，在旺角山東街與砵蘭街交界，與其他不知名者串謀非法及惡意傷害男子X。據了解，被告及約10人案發時包圍X，並涉以玻璃樽及傘襲擊X至流血，X送院後要縫7針，現仍留院。

另一宗案起訴學生黎嘉豪（20歲）兩項襲警罪，他被指於今年1月26日在旺角砵蘭街與亞皆老街交界襲擊警司AAA及高級督察BBB。據了解，被告案發涉與另外約20人堵路，他被捕時涉反抗及踢到兩名警員。

其餘兩宗案件分別起訴大專生陳曉蓉（18歲）及保安員顧嘉銘（23歲），陳被指於同日在旺角攜有一把摺刀，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪；顧則被指於同日在旺角管有一支伸縮棍，被控一項「管有違禁武器罪」。

控方申請將4宗案件押後，以待進一步調查，並反對所有被告保釋。裁判官聽畢辯方陳辭，除馬俊棋須還押至4月7日再訊，其餘3人均獲准以1萬至2萬元保釋至2月或3月，他們須守宵禁令，以及禁足案發一帶。

另外，部分被告在庭上投訴，其中黎嘉豪及陳曉蓉稱遭警方強迫穿上示威衣物拍照，顧嘉銘表示在警車上遭警員「不斷打後腦」；黎嘉豪及馬俊棋均表示會爭議警誡供辭的自願性。