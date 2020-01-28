【武漢肺炎】港大研製新型冠狀病毒及流感二合一減活疫苗 (21:46)

港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日（28日）表示，港大微生物學系已從本港第一宗新型冠狀病毒感染輸入個案的樣本分離出病毒株，正嘗試製作含有已弱化病毒的吸入式「減活疫苗」。該系計劃在3年前已開始研製的流感吸入式減活疫苗中，加入新型冠狀病毒元素，如成功，有關疫苗將可對流感病毒和新型冠狀病毒均有保護效用。
袁國勇續說，港大微生物學系亦會利用已分離的病毒株，在動物身上試驗疫苗是否有效；製作疫苗時會非常小心，盡可能減少疫苗可能有的免疫病理學副作用。
《杭州日報》昨（27日） 報道，中國工程院院士李蘭娟稱，已成功從病人樣本中分離新型冠狀病毒，可利用病毒研製新快速診斷試劑，若成功可把化驗所需時間由3小時縮減為15分鐘至半小時，病毒亦可用於製作疫苗。李蘭娟說「病毒出來後，疫苗研製最快速度也要一個多月」，至於疫苗何時推出市場，她說要進行臨牀實驗，時間較長，沒法判斷。
袁國勇今日回應表示，內地所指的很可能是含有已死亡病毒的「滅活疫苗」，即透過培植大量病毒並用化學物質或輻射殺死病毒，將已滅活的病毒注射給動物，看是否能刺激動物產生免疫反應，再將活病毒注射給動物，看動物是否已受保護。袁國勇續說，如疫苗在多類動物身上均有效且安全，就會進入人體臨牀測試階段，最少需時一年。
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