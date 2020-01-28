【武漢肺炎】港大研製新型冠狀病毒及流感二合一減活疫苗 (21:46)

袁國勇續說，港大微生物學系亦會利用已分離的病毒株，在動物身上試驗疫苗是否有效；製作疫苗時會非常小心，盡可能減少疫苗可能有的免疫病理學副作用。

《杭州日報》昨（27日） 報道，中國工程院院士李蘭娟稱，已成功從病人樣本中分離新型冠狀病毒，可利用病毒研製新快速診斷試劑，若成功可把化驗所需時間由3小時縮減為15分鐘至半小時，病毒亦可用於製作疫苗。李蘭娟說「病毒出來後，疫苗研製最快速度也要一個多月」，至於疫苗何時推出市場，她說要進行臨牀實驗，時間較長，沒法判斷。

袁國勇今日回應表示，內地所指的很可能是含有已死亡病毒的「滅活疫苗」，即透過培植大量病毒並用化學物質或輻射殺死病毒，將已滅活的病毒注射給動物，看是否能刺激動物產生免疫反應，再將活病毒注射給動物，看動物是否已受保護。袁國勇續說，如疫苗在多類動物身上均有效且安全，就會進入人體臨牀測試階段，最少需時一年。

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