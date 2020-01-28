多個政府部門及司法機構1月29日起暫停服務【名單一覽】 (20:07)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，多個政府部門和司法機構宣布轄下設施明日起（29日）暫停服務。
司法機構：
- 原定由明日至下周日（2月2日）於所有法院／審裁處進行的聆訊將會延期
- 法院／審裁處的登記處及辦事處暫停辦公
- 緊急聆訊會按現行機制處理
稅務局：
- 明日起將暫停所有服務至下周日
- 所有繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的到期日將會自動順延至下周一（2月3日）
衛生署：
- 轄下13間學生健康服務中心（包括健康評估中心）明日起將暫停服務
- 學童牙科診所會維持有限度診症服務
運輸署：
- 位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、駕駛考試排期事務處、車輛檢驗中心、駕駛考試中心、筆試中心和市區及新界分區辦事處由明日起會暫停服務，直至另行通告
- 已預約進行駕駛考試（包括路試和筆試）的考生，將獲個別通知另訂的考試日期
- 已預約時段續領正式駕駛執照／車輛牌照或申領國際駕駛許可證的申請人，要另行預約時段遞交申請
漁護署：
- 香港濕地公園、8間郊野公園遊客／教育中心、7間香港地質公園遊客中心，以及瀕危物種資源中心明日起暫停開放，並取消所有學校及公眾活動，直至另行通告
海事處：
- 除中區海事分處外，油麻地、屯門、西貢、大埔、香港仔、長洲及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，以及船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務，將由明日起暫停，直至另行通告
- 已預約的服務及考試安排將會另行通知
香港郵政：
- 郵政局櫃位服務、郵件派遞服務及郵箱收信服務明日起至下周日將會暫停
- 維持入口特快專遞郵件的派遞服務
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