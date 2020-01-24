【武漢肺炎】市民搶購食糧　多間超市貨架空空如也　有人擲千元購凍肉儲糧 (19:41)

記者今午到油麻地兩間超市觀察，消毒藥水、消毒洗手液及漂白水等清潔用品只餘小量存貨，口罩及消毒濕紙巾被搶購一空，亦有顧客詢問職員口罩何時有貨。

在小西灣藍灣廣場的百佳超級市場，蔬菜、即食麵貨架空空如也，大批市民排隊付款，大部分人手推車上放有清潔劑及漂白水。有超市職員透露，今日不斷上貨「無停過手」，即食麵、朱古力及薯片快將無貨，有市民一箱箱入貨，「好似SARS咁呀！」另有職員稱，初一至初三貨倉休息，往年均在初四返貨，不覺今日特別忙。

市民張太到超市購買即食麵等糧食，以備不時之需。她留意到，貨架上的消毒藥水近乎售罄，即時購入並多買一份給年長的媽媽，「𠵱家拖地洗衫都要落啲，好驚呀。」她表示今早已在凍肉舖花費千元購買燒賣、豬扒、比目魚等，並為就讀K2的兒子購買補充練習及飛行棋，供未來數日消遣。

張太說，今日網上流傳政府將因應疫情推出新措施，她擔心政府繼續「中門大開」，疫情爆發時難購糧食，「無辦法，政府幫唔到你，唯有自己幫自己」。張太坦言，最擔心醫護不勝負荷，表示會支持醫護罷工。

市民陳太同樣到超市購買即食麵和米，她表示微博正瘋傳香港醫療免費，擔心肺炎患者湧至香港，致疫情爆發，又怕內地人來港搶購糧食，故趕至超市「入貨」。她認為政府不封關只是死路一條。

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王女士從油麻地一超市購買一包米及數包即食麵，嘆道「平時食開隻米冇啦，想買其他嘢都冇，洗手液畀人哋搶購晒」，但她認為「冇得擔心」，儲糧是不可行，只能見步行步。她今日外出時亦無戴口罩，因走訪多間藥房均買不到口罩，她直言政府即使推出不同措施，仍無助於增加口罩供應。