【武漢肺炎】稱暉明邨受破壞無法作檢疫中心　林鄭：強烈譴責黑衣暴徒 (19:05)

政府上周六（25日）宣布，將未入伙的粉嶺暉明邨改裝作新型冠狀病毒確診病人的密切接觸者或醫護人員入住，惹附近居民不滿，周日（26日）有人堵路及在暉明邨部分樓宇縱火。

林鄭月娥稱，暉明邨現已受嚴重破壞，要修復半年才可再供人入住，故她「對於這些黑衣暴徒的行為是極端憤怒，亦要作強烈譴責」。她表示，警方已就事件拘捕11人，「我們一定會繼續查，繼續嚴正執法，要這些暴徒繩之於法」。

被問是否因北區前區議員、民建聯劉國勳表達居民意見後，政府才決定不使用暉明邨作檢疫中心，林鄭月娥強調並非因「邊個唔想畀我用（暉明邨）我就聽佢話唔想用」。

林鄭月娥表示，2003年SARS期間，政府亦曾調動社署的住宿設施、包括男童院和女童院作隔離用途，「當時大家都接受」。她指出，若非暉明邨已受嚴重破壞，導致「想用不能用」，政府或會「盡最後努力」解說，包括考慮有什麼防護措施可做、要用多久及有多少人入住等，「盡力挽救」這個可提供多達900個單位的檢疫中心。

衛生署長陳漢儀表示，目前已啟用的麥理浩夫人度假村可提供45個單位，截至周日（26日）晚上7時，已使用其中18個；備用的鯉魚門度假村可提供27個單位；北潭涌度假營則正在進行「最後準備」，有需要時可提供18個單位。

林鄭月娥表示，若這些檢疫中心不足，會要求有關部門考慮可否原址擴建的可能；倘找不到足夠的檢疫措施而社區有廣泛傳播，政府將要實行家居隔離，屆時社會要有心理準備，若無檢疫中心的設施，可能自己的鄰居，就是正在接受家居隔離者。

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