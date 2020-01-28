【武漢肺炎】《學苑》︰港大擬徵用宿舍樓層隔離疫區返港宿生　學生不滿 (18:35)

據《學苑》報道，何東夫人紀念堂的舍堂管理小組昨晚（27日）於WhatsApp發出公告，通知宿生將徵用舍堂的3樓至5樓作為隔離樓層，用作隔離假期後從有疫情地區返港的宿生，並要求有關宿生於今日之前騰出房間，並鼓勵宿生退宿、先把個人物品存放於舍堂內，或是搬遷至較高樓層居住。《學苑》亦引述消息稱，另一宿舍施德堂的舍堂管理小組擬徵用舍堂的2樓及3樓作為隔離樓層，事前沒諮詢宿生意見。

港大學生會署理會長陳希朗稱，學生會曾向校方查詢，校方回覆稱仍在探討有關措施，未有確切執行詳情，「只是有舍堂先做了」。據他了解，舍堂宿生事前不知悉有關安排，只有一日時間收拾個人物品；亦有學生表示強烈不滿，認為於同一幢樓宇隔離的做法不可取，舍堂宿生會正與舍堂商討。

本報正向港大查詢，尚待回覆。

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