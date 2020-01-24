【武漢肺炎】自由行暫停　入境內地人料減半　高鐵西九龍站及紅磡口岸1月30日起關閉（附主要措施） (17:13)

保安局長李家超表示，過去出入境數字反映，自由行來港佔入境簽注的一半，倘自由行減少，內地人來港數目應該減少約50%，而日前限制湖北相關者入境後，每日約減少幾百名湖北人入境。

林鄭月娥亦表示，會大幅縮減兩地交通服務，包括暫停西九龍站高鐵香港段及紅磡城際直通車所有班次。港府周四（30日）凌晨起亦會暫停部分口岸服務，包括：高鐵西九龍站、紅磡口岸、沙頭角及文錦渡口岸，林鄭月娥稱是暫停客運服務，貨運則繼續。

李家超表示，周四起暫停部分口岸管制站後，會將人手、儀器及資源調配到其他口岸管制站，加強防疫措施及衛生工作。他又稱，明日及後日是出入境高峰期，會觀察情況，考慮進一步加強管制，例如限制口岸運作時間，以減低人流數目。

新措施要點包括﹕

．暫停簽發自由行，涉及內地49個城市

．來往香港及內地高鐵、城際直通車暫停

．來往香港及內地航班減半

．港珠澳大橋金巴、沙頭角跨境巴士班次縮減

．中國及屯門客運碼頭跨境渡輪服務暫停

．部分口岸1月30日凌晨起暫停服務，包括：高鐵西九龍站、紅磡站、沙頭角、文錦渡、中國及屯門客運碼頭

．醫管局即日起向所有非符合資格者（包括非香港居民）收費

．放棄粉嶺暉明邨作檢疫設施

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