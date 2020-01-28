【武漢肺炎】民建聯：「封關」阻疫情爆發　民主派促盡快封關 (16:35)

民建聯副主席陳克勤表示，已向特首反映，不能排除「封關安排」；對於仍留在香港的湖北、武漢旅客，政府應主動追蹤他們的去向，公布數字和身體健康狀況，如果發現異常要強制隔離。

多名民主派立法會議員今日前往高鐵西九龍站視察防疫措施，民主派會議召集人陳淑莊要求政府盡快封關，指出未見西九龍站內有提示要留意身體狀況，以及求助熱線等資料，批評關口安排混亂，較大可能出現交叉感染並難追查。

工黨張超雄批評，政府呼籲私人機構跟隨公務員可留在家工作的安排只是空口說白話，「基層怎麼夠膽不上班？」資訊科技界莫乃光說，有市民欲在外國網站買口罩，惟收到信息稱是禁運產品，不能送港，他要求海關澄清，有否因示威而禁運口罩。

另外，經民聯立法會議員梁美芬則在facebook留言稱，港府面對肺炎疫情反應遲鈍，要求政府立即禁止來自有確診個案地區的非香港居民入境；從有確診個案地區回港的香港居民，即使沒有病徵亦要接受14天家居隔離。

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