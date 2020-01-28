【武漢肺炎】康文署暫停開放體育館圖書館　市民：防疫作用不大 (16:50)

本報記者今日中午12時許到彩虹的牛池灣公共圖書館觀察，見到人流不多，門口貼有告示，通知市民明日起閉館，館內有消毒搓手液供市民使用，但不是所有職員都有戴口罩。

市民袁先生獲記者告知，才得悉所有公共圖書館明日起關閉。他認為，體育館、圖書館等設施人流不多，為了防疫縮短開放時間就可以，毋須閉館。他又說，上班一樣有人流，反問是否全部人都不上班。市民鄭小姐則認為這項措施有助防止人流聚集，而公共圖書館設有還書箱、網上續借等服務，閉館對其影響不大。

在牛池灣體育館，中午館內4個羽毛球場都有人使用。體育館門口貼有告示，呼籲呼吸道疾病患者勿進館。每周均會到體育館打羽毛球的林先生認為，康文署公布消息的時間有點遲，令他昨晚（27日）不肯定今日應否前來打球。他又說，已預訂下周的場地，有待署方安排取消預約及退款。

另外，康文署今日宣布，將由明日起暫停舉辦康體活動，直至另行通告。活動包括在該署以及非該署場地例如屋邨、庇護工場等，進行的訓練班、同樂日、嘉年華活動及健體班。

武漢肺炎 相關報道：

崔定邦：旅遊業界會支持「封關」

世衛：疫情對全球構成「高風險」 承認早前稱風險「中等」說法不正確

美提升對華旅遊警示 德國確診首宗病例

港府宣布公務員明日起留家工作至2月2日

國家衛健委：新型冠狀病毒與SARS同源性達85% 可經接觸傳播