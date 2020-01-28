【武漢肺炎】北區區議會主席：政府撤回以暉明邨作隔離區安排 (16:10)

羅庭德批評，政府今次因群情洶湧才宣布不借用暉明邨，當區民政專員事前也不知情。他要求政府日後如再借用地方，要先諮詢區議會，亦稱政府捱批是咎由自取，雖計劃不用暉明邨，但引起公眾恐慌，政府才回應民意。

他指出，明日北區區議會大會將要求落實區議會可以到羅湖關口巡視。上周北區區議會全體議員包括泛民、建制和鄉事派已一同去信政府，要求巡視羅湖關口，惟被食衛局官員拒絕。羅庭德說，區議會希望巡視關口防疫工作、體溫檢測區，以及了解一旦發現疑似個案的流程，為市民監察防疫工作。

另外，前北區區議員、民建聯劉國勳今早與鄰近暉明邨的雍盛苑及昌盛苑法團代表約見特首林鄭月娥。劉國勳引述，林鄭月娥在會面中表明不會用暉明邨作隔離營，亦不會計劃用其他新屋邨，會另覓合適地點。劉國勳又稱，林鄭月娥承認早前考慮不周，未有考慮鄰近民居。

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