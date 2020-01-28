【武漢肺炎】沈祖堯談封關：須堵截大量病人來港　源頭堵截最重要 (15:39)

沈祖堯形容現時病人「來勢洶洶」，數目比2003年SARS時更多，若造成香港醫院或社區大爆發，情況會比當年更難處理；加上很多病人是從外地來港，醫護人員與他們溝通、照顧時都比當時困難。

他指出，若有大量武漢人感染新型冠狀病毒，而香港無法堵截，來港病人數目將大大增加，「若數量很大，我們怎做都無法應付得到」，故必須堵截大量病人經飛機、高鐵及私家車等方法進入香港。

沈祖堯又表示，現時香港醫院擠迫情況較2003年時更嚴重，醫護人員目前情緒不穩、非常緊張及擔心若有大量病人湧港，本港醫院沒有足夠人手及病牀，照顧這些病人將「非常困難」；部分醫護亦不喜歡抽籤決定誰進入「dirty team」的做法，而2003年SARS時絕大部分醫護是自願加入「dirty team」。他亦稱，現時醫護人員若要照顧感染新型冠狀病毒的病人，各方面訓練都非常重要，要讓他們覺得「不是無準備地上戰場」。

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