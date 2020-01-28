【武漢肺炎】沈祖堯談封關：須堵截大量病人來港　源頭堵截最重要 (15:39)

本港至今確診8宗新型冠狀病毒肺炎個案，不少市民、旅遊業界、教育界及立法會議員都要求政府「封關」，以阻截內地病人來港。中大前校長、威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系部門前主管沈祖堯接受港台節目《視點31》訪問時指出，必須堵截大量病人以不同方法進入香港，「源頭堵截最重要」。
沈祖堯形容現時病人「來勢洶洶」，數目比2003年SARS時更多，若造成香港醫院或社區大爆發，情況會比當年更難處理；加上很多病人是從外地來港，醫護人員與他們溝通、照顧時都比當時困難。
他指出，若有大量武漢人感染新型冠狀病毒，而香港無法堵截，來港病人數目將大大增加，「若數量很大，我們怎做都無法應付得到」，故必須堵截大量病人經飛機、高鐵及私家車等方法進入香港。
沈祖堯又表示，現時香港醫院擠迫情況較2003年時更嚴重，醫護人員目前情緒不穩、非常緊張及擔心若有大量病人湧港，本港醫院沒有足夠人手及病牀，照顧這些病人將「非常困難」；部分醫護亦不喜歡抽籤決定誰進入「dirty team」的做法，而2003年SARS時絕大部分醫護是自願加入「dirty team」。他亦稱，現時醫護人員若要照顧感染新型冠狀病毒的病人，各方面訓練都非常重要，要讓他們覺得「不是無準備地上戰場」。
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