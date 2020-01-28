【武漢肺炎】崔定邦：旅遊業界會支持「封關」 (14:50)

崔定邦說，看到社會上有意見希望封關，如社會及政府對此有強烈意願，他認為無可厚非，也會理解，「交畀政府做決定，我們是社會一分子，會跟隨」。

香港旅行社東主協會副主席黃志偉表示，其公司從東南亞等地來港的旅行團大多都因武漢肺炎疫情而取消，1月原本有20多團，最後只剩下5團，而2月更一團也沒有，估計扣除職員薪金和其他開支，一個月共損失30至40萬元。他預料農曆年過後旅行社將掀結業潮，期望政府提供資助，紓緩業界壓力。黃志偉說︰「希望快點搞掂（疫情）啦，看新聞說要到5月才搞掂（疫情），如果是這樣，估計旅客要到6、7月才回來」。

教協、田北辰倡全面「封關」 田北俊︰非常時刻做非常事

另外，香港教育專業人員協會今日發聲明，呼籲政府採取果斷措施，考慮馬上封關，暫時禁止內地人來港，並加強對回港港人的申報和檢疫；又呼籲回港市民戴口罩及自我隔離，以減低疫情傳播風險及減輕醫護的壓力。自由黨榮譽主席田北俊今早亦於facebook發文，促請政府考慮暫時對內地封關一個月，稱「人命關天，非常時刻，做非常事」。

港區人大代表田北辰今早接受港台節目電話訪問時指出，全面封關的考慮迫在眉睫，早點實施可減低疫情的衝擊，他認為現時對醫護不公道及擔心醫護會罷工。議會陣線立法會議員朱凱廸於同一節目說，政府豁免確診感染新型冠狀病毒的非本地人隔離醫療費用，會提供誘因予受感染的內地人來港醫治，會令醫療系統「極速崩潰」。

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