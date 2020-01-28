深圳灣口岸有爆炸品　警：由無線電話遙控引爆 (20:26)

他稱，警方初步未有鎖定涉案人，亦未肯定三案是否由同一班人或有人模仿他人作案，強調會嚴肅跟進。他續說，佐敦道、明愛醫院兩宗案件的爆炸裝置較類近，均會在爆炸後產生大量火焰，深圳灣一案的爆炸裝置由無線電話遙控引爆，與另外兩宗完全不同，炸藥成分等有待詳細化驗，警方譴責有關行為。

爆炸品處理科課高級炸彈處理主任馬偉德表示，於深圳灣口岸發現的炸彈內有高性能、以硝酸鹽為基礎的炸藥，一旦引爆，會造成嚴重傷亡。

【16:03】警員在場檢走證物，包括發現懷疑炸彈附近的垃圾桶，然後從禁區範圍離去。

【15:10】警方表示，該懷疑炸彈於抵港大堂男廁對出的垃圾桶附近發現。

Telegram頻道「老豆搵仔」早上10時許聲稱，「第一粒炸彈會係（喺）非鐵路連接嘅口岸，我哋保證呢粒唔會傷及無辜」。該頻道又稱「深圳灣口岸只係個開始」，要求港府兩日內完成封關。

【14:14】警方上午11時05分接報，獲悉深圳灣口岸管制站大樓抵港大堂內，一個垃圾桶內有一件可疑物品，懷疑會引致爆炸。警方爆炸品處理課接報到場，正調查事件。

【13:22】今日（28日）中午12時許，深圳灣口岸管制站大樓內疑有炸彈，警方爆炸品處理課及消防到場戒備。

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