深水埗議員助理檢查橫額涉刑毁被捕　劉家衡批警浪費警力 (13:34)

【13:34】劉家衡向本報表示，他於年三十晚（24日）在南昌北及南昌中共3個獲地政署批准掛橫額的位置，掛上寫有「願香港除警惡制警姦」的橫額，其後於年初一收到警方電郵，稱該橫額內容或涉誹謗，影響警方名聲，警方會保留追究權利。他其後收到地政署電郵，稱橫額內容意識不良，要求他於年初五（29日）前將橫額移除。他昨日（27日）再收到地政署通知，稱署方會派員到場封橫額。

今早約11時，劉家衡稱聯同助理陳樂行到南昌北檢查橫額，當時橫額以黑色膠袋封著。劉家衡說，陳樂行上前拉開膠袋檢查橫額有否損毁，其間突然有約6名便衣警員上前指助理涉刑事毁壞，將其拘捕。劉家衡及助理解釋只是檢查橫額，警員則稱「唔使講咁多」，拒絕讓兩人檢查並聲稱只能把橫額移除，而移除前亦需出示身分證供警方登記。

劉家衡認為，警方行為非常不合理，他指出，該幅橫額為他所擁有，地政署亦要求他移除橫額，「從來無收到通知件事涉及警方。」他又說，收到街坊通知，有軍裝警員於另一個掛有橫額的地方駐守。他批評警方浪費警力，「派十幾人看守橫額，區內偷竊案又唔處理」。劉家衡表示，現已安排律師跟進助理情況，稍後會向地政署及警方查詢事件。

【12:23】劉家衡今日在facebook表示，他們早前於該合法位置掛上寫有「願香港制警惡除警姦」的橫額，警方曾要求移除橫額，並於未有通知下以垃圾膠袋套上橫額，他與助理陳樂行到場時，發現大批便衣警員看守垃圾膠袋，陳樂行上前拉開膠袋欲檢查橫額有否被損毁時，即遭便衣警以刑事毁壞垃圾膠袋將其拘捕。

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