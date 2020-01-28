深水埗議員助理檢查橫額涉刑毁被捕　劉家衡批警浪費警力 (13:34)

今日（28日）中午近12時，深水埗南昌區區議員劉家衡一名助理於長沙灣道與南昌街交界檢查其議辦的橫額期間，被警方以涉嫌刑事毁壞拘捕。本報正就事件向警方查詢。
【13:34】劉家衡向本報表示，他於年三十晚（24日）在南昌北及南昌中共3個獲地政署批准掛橫額的位置，掛上寫有「願香港除警惡制警姦」的橫額，其後於年初一收到警方電郵，稱該橫額內容或涉誹謗，影響警方名聲，警方會保留追究權利。他其後收到地政署電郵，稱橫額內容意識不良，要求他於年初五（29日）前將橫額移除。他昨日（27日）再收到地政署通知，稱署方會派員到場封橫額。
今早約11時，劉家衡稱聯同助理陳樂行到南昌北檢查橫額，當時橫額以黑色膠袋封著。劉家衡說，陳樂行上前拉開膠袋檢查橫額有否損毁，其間突然有約6名便衣警員上前指助理涉刑事毁壞，將其拘捕。劉家衡及助理解釋只是檢查橫額，警員則稱「唔使講咁多」，拒絕讓兩人檢查並聲稱只能把橫額移除，而移除前亦需出示身分證供警方登記。
劉家衡認為，警方行為非常不合理，他指出，該幅橫額為他所擁有，地政署亦要求他移除橫額，「從來無收到通知件事涉及警方。」他又說，收到街坊通知，有軍裝警員於另一個掛有橫額的地方駐守。他批評警方浪費警力，「派十幾人看守橫額，區內偷竊案又唔處理」。劉家衡表示，現已安排律師跟進助理情況，稍後會向地政署及警方查詢事件。
【12:23】劉家衡今日在facebook表示，他們早前於該合法位置掛上寫有「願香港制警惡除警姦」的橫額，警方曾要求移除橫額，並於未有通知下以垃圾膠袋套上橫額，他與助理陳樂行到場時，發現大批便衣警員看守垃圾膠袋，陳樂行上前拉開膠袋欲檢查橫額有否被損毁時，即遭便衣警以刑事毁壞垃圾膠袋將其拘捕。
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