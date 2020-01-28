【鼠年2020】孟加拉裔女生愛把吉祥「吃」進肚 (08:08)

21歲的Bakar Fariha Salma Deiya（Barbie），是一名在香港土生土長的孟加拉女生，說得一口流利廣東話，父母在她出生前已定居香港，現時Barbie就讀城市大學英文系四年級。

感農曆年意義：一家人聚在一起

Barbie自覺是香港人，過年會「入鄉隨俗」，為家居大掃除、貼揮春，𢭃利市當然不少得，她會用孟加拉語向父母拜年。中六時，Barbie擔任學生會成員，曾在維園年宵擺檔，售賣特色毛公仔、卡通圖案揮春等。她說，辦年宵攤檔令她體會到香港人對新年的重視，亦覺得這節日有助維繫家人和親友關係，「只要一家人聚在一起，已能代表農曆新年的意義」。

愛吃笑口棗「笑口常開」

新年時，招待親友的全盒放滿各種糖果，Barbie喜歡「砌」全盒，並將糖果寓意的祝福吃光。要數到最喜歡的「好意頭」，Barbie說是「年年都有」的糖蓮藕，以及「笑口常開」的笑口棗。

新春期間，大埔林村許願樹人頭湧湧，好奇心驅使下，Barbie曾連續兩年於年初一到大埔林村許願樹許願。她說，在電視看到這地方時，感到好奇，就與朋友去林村，一同在紙上寫下願望，然後將寶牒拋上樹，笑言「好得意，因為不知道為何要把橙掛在樹上」。

孟加拉過年：早餐吃魚和飯

Barbie表示，每兩年會回鄉一次，也試過於孟加拉過新年。她形容，孟加拉新年是一年中盛大的節日，一般在西曆4月14日或15日，「早餐一定會吃魚和飯，因為魚是孟加拉有名的食物」。

派利市可直接給現金

農曆年處處也是紅色，有喜慶之意，Barbie說，孟加拉人愛穿紅色和白色，女性會佩戴由花朵製成的飾品；街道上有很多嘉年華，小朋友會唱歌、跳舞，也有戲劇表演。原來孟加拉人派利市不是用已婚為準則，而是按輩分，長輩會派利市予小朋友，方式是直接給予現金；若想神秘一點，才會使用利市封。

芒果葉加水 去除負能量

年廿八「洗邋遢」，傳統習俗會用碌柚葉洗身洗走霉運。Barbie表示，孟加拉人則會在家裏放置一個盤，擺放芒果葉和少許水，當朋友或親戚到訪家中，會用手指把水灑到他們頭上，寓意「除去舊或負面的能量，送舊迎新」。

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