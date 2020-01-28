【鼠年2020】與人類遺傳特徵相似　實驗室小鼠4問4答 (09:35)

過去一年本港經歷反修例風波，多間大學相繼爆發嚴重衝突，中大、理大一度被警察圍堵，理大校董會主席林大輝更稱有實驗小鼠挨餓多日，未知會否影響科研結果。香港中文大學醫學院化學病理學系副教授呂愛蘭，早前接受明報即時新聞網訪問時說，他們的研究在沙田威爾斯親王醫院進行，所以未有受早前示威所影響。今年是庚子鼠年，在醫學史上，小鼠一直扮演很重要科研角色，呂博士將逐一解答有關實驗用小鼠的疑問。
1.小鼠為何適合作實驗動物？
人類和小鼠具有許多共同的遺傳特徵，通過研究小鼠的生理結構和病理機制，科學家可以獲得對治療人類疾病的寶貴見解。更重要的是，科學家的發現往往不能立即使用於人，需要先在動物體內測試其安全性和功能性，而小鼠是其中一種很常見的動物實驗模型。
2.小鼠在醫學史上有何貢獻？
今天廣泛使用的盤尼西林（Penicillin，亦稱青黴素）是人類最早發現的抗生素，雖然早在1928年，蘇格蘭科學家弗萊明（Alexander Fleming）已經發現了盤尼西林，但到1940年，牛津大學生化學家Howard Florey和Ernst Chain首先測試了盤尼西林對小鼠的作用，並在1941年用於治療垂死的士兵。該項研究在1945年獲得諾貝爾生理學或醫學獎。
3.一般實驗用的白老鼠有何限制？
小鼠養到多大才可參與實驗，主要要視乎研究方向，例如研究發育的專家在小鼠胚胎期已經進行實驗；研究衰老的專家則會用較年老的小鼠。實驗用的小鼠來源地主要是美國及歐洲，內地也有。
4.颱風日子、長假期間，實驗室的小鼠有人照顧嗎？
在所有日子校方會盡全力定時照顧實驗用的小鼠，例如假期會輪班；至於颱風季節，如在天文台懸掛3號風球前，會為小鼠準備好兩日糧食和水，即使掛10號風球，導致一至兩日不能上班都沒有問題。