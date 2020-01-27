【武漢肺炎】梁卓偉料香港5月達疫情頂峰 (18:30)

香港大學李嘉誠醫學院院長、公共衛生學院講座教授梁卓偉今日（27日）表示，截至1月25日年初一，估計武漢市內確診個案有25,630宗，若包括潛伏期內個案，總數有43,590宗。他說，相信疫症在全球的個案宗數會較SARS多。
梁卓偉估計，新型冠狀病毒疫情會持續，其中武漢疫情會在大約4月初達到頂峰，受最大影響的城市將會是與武漢有緊密交通連接的重慶，預計疫情會在4至5月到達頂峰，香港亦可能跟隨廣州、深圳等地，疫情會在大約5月達到頂峰。
梁卓偉預計，新型冠狀病毒很大機會成為環球疫情，疫情在內地各大城市會有持續的本土人傳人，將會有更多確診病例輸出到世界各地。本港限制湖北省居民，以及任何過去14日內到過湖北省的人進入香港，梁卓偉認為措施並不足夠，應將範圍擴大，他明白難以百分百封關，因為會影響糧食供應，但未有正面回應是否應全面限制內地旅客入境。
梁卓偉建議，政府要採取公共衛生干擾措施，包括取消大型公眾活動、學校停課，及安排在家工作等，又呼籲市民避免出埠。
梁卓偉日前說不戴口罩出席記者會是因為難以說話，他今日在記者會上全程戴口罩。他開場時表示，就日前在政府記者會的失言向公眾道歉，日後會謹言慎行，又呼籲市民外出時要戴口罩。