明愛醫院現懷疑炸彈　急症室男廁遭炸毁　有人於TG頻道認責 (22:15)

【22:15】通訊軟件Telegram一個有129名訂閱者、名為「九十二籤」頻道，凌晨4時52分發信息，稱現時「乃香港生死存亡之秋」，只有封關才可阻止「大量喪屍進城感染屠殺香港市民」，無法等待醫護界罷工。

該帖文寫到，「我們將先放置第一個煙霧彈，作為第一次警告，及後將會放置真正的炸彈」；並稱是「迫使所有醫護離開工作崗位」，向所有受阻醫護及病人致歉，又說下一步將針對關口行動。

該群組下午約4時轉載醫院炸彈案報道。

據悉，警方留意到有關信息，現時由重案組轉交有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進，會循有關方向調查動機。

【10:58】大批防暴警到場封鎖急症室一帶調查，爆炸品處理課於廁所內發現懷疑爆炸品碎片，交由重案組接手跟進，至凌晨5時許急症室重開。

深水埗警區刑事總督察莊翹偉表示，事發時急症室男廁曾傳出兩下爆炸聲，冒出火光及大量白煙，警方首先到場，協助20名於急症室候診的人疏散，同時將火救熄。

莊翹偉稱涉事男廁其中一個廁格的馬桶損毁碎裂，爆炸品處理課到場時，於馬桶後方下發現一個約闊10厘米、高15厘米的玻璃器皿，器皿內檢獲電線及電池，懷疑是一個威力不大的自製炸彈，相信炸彈內藏粉狀爆炸物，暫未確定引爆方法及殺傷力等，案件交由深水埗警區重案組接手調查。