【鼠年2020】鼠圖案寓意吉祥多子　元朗古建築「尋鼠蹤」 (11:45)

老鼠向來不甚討喜，為何會被當成吉祥之物？蘇萬興解釋，一來鼠為十二生肖排名之首，二來因為鼠一年多胎多生，象徵多子，所以本港不少廟宇、祠堂和古舊民居上的石刻、灰塑都愛以鼠作吉祥圖案。鼠貫徹愛吃形象，鼠的圖案會配搭不同食物出現，呈現出不同的喜慶寓意：例如鼠與葡萄圖案，因葡萄果實多，代表多子；鼠與蟠桃圖案，則代表長壽而多子，古時猶如吉祥物，與現代人視鼠為神憎鬼厭的形象形成極大反差。

元朗古建築尋「鼠蹤」4地點

1.【屏山覲廷書室】書室為紀念鄧覲廷於1870年落成，兼具學校、祭祖及宴客的用途。

「鼠與葡萄」圖案：葡萄多果實，寓意多子。

2.【新田大夫第】1865年因文氏獲賜封大夫銜而建，建築為華南士紳階級府第之典範。

「鼠與蟠桃」圖案：蟠桃為長壽，寓意長壽而多子。

3.【錦田二帝書院】清朝道光年間興建，因供奉文武二帝而得名，曾作鄧族子弟學校。

「鼠與瓜瓞」圖案：大瓜為瓜、小瓜為瓞，即瓜瓞綿綿，比喻子孫繁盛。

4.【八鄉古廟】由清朝乾隆年間8條村發展至今30條村，鄉民一直以此作祭祀中心。

「鼠與苦瓜」圖案：苦瓜甘而多子。