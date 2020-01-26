示威者粉嶺暉明邨堵路縱火　警斥罔顧法紀 (21:10)

【21:00】衛生署衛生防護中心於晚上8時許發聲明表示，政府知悉及了解部分北區居民對可能需要徵用暉明邨的關注，相關政府部門將應邀於周三（29日）出席北區區議會會議，進行講解及討論，其間政府將暫停暉明邨的相關準備工作。

【20:35】警方表示，今午4時開始，有暴徒於粉嶺暉明邨路口以雜物及磚頭堵路，影響現場交通，警方曾派員到場清理路障，但暴徒仍然罔顧法紀。至傍晚，暴徒破壞暉明路和華明路交界的交通燈，及以汽油彈於大廈大堂內縱火，危害現場者安全。警方警告暴徒立即停止違法行為及將會採取執法行動。

【20:21】晚上8時許，消防到場開喉及用滅火筒撲火。防暴警到場清理部分路障，並舉藍旗警告在附近聚集的人。

【20:03】政府昨日（25日）宣布未入伙的粉嶺暉明邨改裝為「臨時地方」，有需要時會用作隔離營，或提供予醫護人員住宿。今午（26日）4時許，一批人疑不滿政府的安排，以水馬等雜物在暉明邨車路的迴旋處堵路，入夜後有示威者向泰暉樓升降機和管理處投擲汽油彈縱火。

政府傍晚6時許透過「添馬台 Tamar Talk」facebook澄清，網上流傳暉明邨已變成「隔離營」，是完全錯誤的，並稱暉明邨是未入伙公屋，衛生署將之改裝以備不時之需，目前無計劃使用。

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