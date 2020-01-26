朗豪坊外有中年漢受傷　警：暴徒襲擊3途經市民 (22:35)

【22:20】警方表示，晚上9時許，有暴徒於旺角彌敦道和奶路臣街交界聚集叫囂，曾一度佔據馬路，破壞社會安寧和秩序；其間有暴徒襲擊3名途經的市民，濫用私刑。警方警告暴徒立即停止違法行為，並將採取執法行動。

50黑衣者聚集 防暴警舉藍旗黑旗

【22:09】晚上約9時半，朗豪坊外約有50名黑衣示威者聚集，其後一名中年男子在示威者的傘陣下被襲，防暴警及速龍小隊到場驅散，一名女子被男警搜身惹起市民不滿，包圍警察指罵。防暴警先後舉藍旗及黑旗警告，人群未有散去，雙方對峙。

有小販戴上面巾及口罩繼續擺檔，未有離去。

小販：想安靜做生意

【19:55】2016年旺角大衝突於年初一發生，警方昨晚（25日）曾在砵蘭街附近施放催淚彈及拘捕多人，今日（26日）傍晚繼續在旺角一帶佈防，多輛警車停泊在彌敦道南行線與亞皆老街交界，以及彌敦道北行線近油麻地一帶戒備。市面大致平靜，暫未見有示威者聚集。

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政府今年劃出空間讓熟食小販擺檔，未到晚上7時，幾乎所有小販已經開始營業，不少市民在場「掃街」大快朵頤。有售賣串燒的外籍人士形容昨晚警方施放催淚彈時情況「糟糕」，倘今晚警方再度施放催淚彈，他們表示已經準備口罩應對，亦會封存食物以防被催淚煙污染。

往年亦有在「朗豪夜市」擺檔的「腸粉大王」一邊大聲以「香港味道」叫賣吸引途人，一邊稱昨晚警方施放鼠年第一枚催淚彈時「走囉！唔係點呀！」，曾經歷旺角大衝突的他被問及2016年與2020年的防暴警有什麼分別時，他未有正面回應，僅稱「我淨係想安靜做生意」，然後別過頭，繼續拉腸粉。

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