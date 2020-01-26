【武漢肺炎】患者曾逗留屋苑加強消毒　銀湖‧天峰會所餐廳休市 (15:55)

內地新型冠狀病毒疫情持續，本港至昨日（25日）累計5宗確診個案，有患者曾分別於馬鞍山屋苑天宇海、銀湖‧天峰、屯門屋苑倚嶺南庭，以及沙田帝逸酒店逗留。記者今早到上述4個地點觀察，各屋苑保安及大部分住客均有佩戴口罩，有屋苑會所年初一至初三關閉，並暫停餐廳服務以作消毒。
天宇海1A座住戶關先生表示，衛生署公布消息翌日，全屋苑已進行大消毒，管理處亦有張貼相關通告，他認為管理處已經「做足」工作。記者在場觀察，大部分住客出入屋苑時均戴口罩，部分外傭及外籍住客則未有戴口罩。
至於屋苑銀湖‧天峰，所有保安均戴上口罩，大堂及電梯張貼通告，通知住戶屋苑內有確診個案，管理處已加強清潔及消毒；會所於年初一（25日）至初三（27日）關閉及暫停餐廳服務，以進行徹底清潔及消毒，至周二（28日）重開。
居於銀湖‧天峰8年的陳先生表示，自確診消息傳出，大堂出入口添置了自動酒精搓手液，屋苑清潔亦較平日頻繁，「比平時1個鐘拖一次地再密啲」，管理處亦取消年初二屋苑內的舞龍舞獅表演，相信是為免人流聚集，增加病毒傳播風險。
另一銀湖‧天峰住戶劉先生則表示，外來人士進出屋苑沒有特別措施，「填姓咩就畀上，又唔使用搓手液等」。他認為，屋苑對疫情的風險評估過低，坦言擔心疫情在屋苑爆發，憂慮居住屋苑內的內地人防疫意識低。他表示，如疫情爆發，「會果斷同家人離開香港1至2個月」。
另外，沙田帝逸酒店有職員以消毒酒精清潔枱櫈；屯門屋苑倚嶺南庭則有保安戴上口罩。
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