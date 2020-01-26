兩男涉藏信號彈弓箭　控方稱與屯門山頭測遙控彈案有關連 (14:30)

兩被告依次為報稱退休人士的陳建達（72歲）和健身教練陳楚高（54歲）。首被告被控於2020年1月24日，在佐敦可群大廈9樓B室內，無牌管有槍械或彈藥，即26枚信號彈，以及1個裝有12枚信號彈的發射器；以及同日同地管有攻擊性武器，即8把刀、82支弓箭、1把弓和3個弓架。

次被告則被控於2020年1月24日，在觀塘成業工業大廈3樓303室內，管有攻擊性武器，即2把斧頭、2把刀、1把武士刀、2支彈弓、3條彈弓用的橡皮筋、2袋膠珠和1袋鋼珠。他另被控同日同地管有違禁武器，即3個鐵蓮花、1支雙截棍和1個手刺。

控方申請將案件押後至3月30日再訊，又指出根據通話紀錄，首被告於去年11至12月，與早前一宗製造爆炸品案中兩名被告有聯絡。該案其中一名被告亦於去年9至12月兩度聯絡本案次被告，認為兩宗案件有關連。

據了解，首被告曾在警誡下稱自己「做義勇軍時收藏（涉案武器）」。至於次被告，辯方表示他2015年起擔任編劇和動作指導顧問，並曾出演電影《潛行者》。而涉案工作室內另有十多把膠劍、軍刀、斧頭和盾，平時用作設計和指導電影的動作之用，亦非次被告一人使用。

裁判官拒絕首被告保釋，但批准次被告以1萬元保釋金、不准離港、每周到警署報到兩次等條件保釋外出。

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