【武漢肺炎】公院護士稱dirty team 6成員年資淺　鍾健禮：不講年資重訓練有保護衣 (17:14)

【14:50】有公立醫院護士今日（26日）向本報表示，質疑當局安排醫護人員入「dirty team」的安排欠透明度，「黑箱作業」，「似推年輕同事去死」，已有同事打算拒絕加入首批dirty team。本報正就指控向醫管局查詢。

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2003年爆發SARS，公立醫院醫護分為「dirty team」及「clean team」兩隊，前者照顧懷疑和確診患者，後者負責其他病人，以防交叉感染。醫管局質素及安全總監鍾健禮昨（25日）表示，當局着重醫護人員的自願性，部門各有處理方法，並非一定以抽籤作準。

該名公立醫院護士反駁指鍾健禮說法不實，稱其所屬部門早前編排「dirty team」人手，護士將分批到隔離病房4至6星期，但過程不透明，未知是否以抽籤決定或另有內情。他指出，其病房約有20名護士，被抽調去dirty team的6人均為3年或以下年資較淺的護士，「大家明啦，抽籤的話怎會全部都是junior（年資淺的同事）？」，形容此舉「似推年輕同事去死」。

該護士又批評醫管局資訊不透明，令前線未能掌握應對大型疫症的計劃。他透露，已有同事打算拒絕加入首批dirty team。被問到若有同事相繼倒下或拒絕加入，輪到他時會否也拒絕，他表示不會，但擔心下班後的住宿安排，促請醫管局盡快落實dirty team員工住宿安排；又說醫護隔離14日的安排不清晰。

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