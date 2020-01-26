【武漢肺炎】澳門增3確診病例　限湖北入境者須有未患傳染病醫生證明書 (19:25)

增3確診病例 1390武漢人未離境

【15:31】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今午公布，自去年12月1日起計至今日（26日）凌晨，入境澳門後至今仍未離開的湖北省人共有2132人，當中武漢市佔1390人。截至昨日（25日），澳門共有45間酒店場所接待合共676名來自湖北省或武漢市的旅客。

【12:50】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（26日）公布，當地新增3宗確診病例，至今累計5宗，其中一名來自武漢的58歲女患者，上周四（23日）上午約9時曾途經香港，在港澳碼頭坐船入境澳門。

一確診女子經港澳碼頭入境

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心指出，該名女患者因頭暈不適，下船後即坐的士到鏡湖醫院求診，檢查發現有發燒，被安排以消防救護車轉往仁伯爵綜合醫院急症室，當日的新型冠狀病毒檢測結果呈陰性，今早（26日）的複查結果呈陽性。

另外兩宗為輸入病例，患者均為武漢居民，分別是39歲家庭主婦及21歲女教師，前者上周三（22日）經蓮花口岸入境澳門，昨午（25日）感覺自己輕微發燒；後者上周四下午經蓮花口岸入境澳門，昨午開始感到頭暈及四肢痠痛，兩人同於昨日被送往仁伯爵綜合醫院急症室，今早確診感染新型冠狀病毒。

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