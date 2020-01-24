【武漢肺炎】公院醫護抽「生死籤」　入「dirty team」後需隔離14天 (08:45)

杏林覺醒成員、屯門醫院醫生黃任匡早前在facebook發帖文表示，公立醫院陸續開始抽「生死籤」，以決定醫護入dirty team的先後次序，他稱有醫護人員在農曆新年前已寫遺書；另有資深醫生在部門緊急會議上語帶激動，叮囑同事要保護自己，不能讓2003年屯門醫院醫生謝婉雯離世的悲劇重演。

有公立醫院護士向本報表示，由年初一（25日）起要入dirty team三周，其後隔離14天以確保沒有病徵。該護士又說，理論上其部門每人都要入dirty team，抽生死籤只是決定先後次序，如有醫護不幸染病，須由次序較後的人依次頂上；若擴大服務，則要再增加dirty team人手。

另一名公院護士向本報表示，其醫院的內科部門已完成抽籤，包括部門經理、資深護士、註冊或登記護士，以及支援職系人員均已編排好先後次序，依次抽調入dirty team。此外，如目前的隔離病房爆滿，會騰空二等房用作接收病人，另會預留一間空置的病房作後備，急症室、深切治療部等部門則自動成為dirty team。

據悉，醫管局會先安排直接相關的專科或部門的醫護加入dirty team，包括內科、兒科、家庭醫學、傳染病科、深切治療部、麻醉科、急症室及普通科門診；其次輪到其他接受相關培訓的職員，以自願者優先，其他再抽籤決定。

有意見認為港府對「封關」訴求「不作為」，令醫護承受疫症爆發的壓力，贊成醫護罷工，民間發起「全港聯署支持醫護罷工」行動。有新界東醫院聯網的護士向本報表示，明白疫情嚴峻，但其內科部門暫沒人拒絕入dirty team，即使擔心受感染，但明白高風險工作總需要有人做，笑言自己「奴性重」，在守護市民健康的崗位上不會缺席。同時，亦有其他醫護表示會間中「請病假」向管理層施壓，盼醫管局做好防控措施，以及要求政府回應「封關」訴求。

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