開暖氣邊款電器慳電啲？ 工程師：冷暖空調較暖風機暖爐省電　浴室寶宜選窗口式 (12:30)

天氣驟冷，不少人會使用暖風機、暖爐等電器溫暖家居，近年興起浴室暖風機（又稱浴室寶），洗澡時都可以暖笠笠。市面售賣各式暖氣電器，如暖風機、暖爐、冷暖機空調等，究竟哪一種較省電？香港專業教育學院（摩理臣山）工程系高級講師及工程師歐陽耀南話你知。
暖風機 vs. 暖爐 vs. 冷暖空調機
最慳電：冷暖空調機
冷暖空調機在3種電器中最省電。歐陽耀南稱，一般來說，空調採用熱泵（heat pump）裝置，利用壓縮機原理根據空間的溫度製熱供暖，比起暖爐及暖風機用電發熱的原理，如果供暖的程度一樣，則冷暖空調機所需的電量較少，相對較為省電。舉例來說，如果房間需要100瓦的熱量，暖爐及暖風機所需的電量是100瓦，冷暖空調機所需電量可能只是40瓦左右。
最耗電：暖風機
暖風機是三者中最耗費電，歐陽耀南表示，假設暖風機及暖爐的製熱量（heating capacity）相同，一般暖風機為整個房間供暖的速度會較暖爐快，暖風機的用電量亦較多。
窗口式浴室寶 vs. 天花式浴室寶
窗口式浴室寶一般適合小型的浴室，可裝在窗口直接排氣，不用額外接駁風管；而天花式浴室寶一般製造的氣流會更平均，通常裝在浴室頂部，需要另外接駁風管到窗外排氣。
窗口式浴室寶較慳電
窗口式浴室寶比天花式浴室寶更省電，歐陽耀南解釋，因為天花式浴室寶接駁風管到窗外，風管或會出現風阻，用電量便會增加。假設窗口式浴室寶和天花式浴室寶所需風量相同，天花式浴室寶或會因風管出現風阻的關係，內置風扇需要較高轉速才能供應所需風量，而風扇轉速愈高，用電量就會愈大。
註：各牌子或型號的電器或有不同，以上比較只供一般參考，如有疑問，應在選購前向相關人士查詢。
文：何芍盈
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