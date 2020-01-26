【鼠年2020】農曆新年有乜宜忌？　一文睇清年初一至初七習俗 (08:35)

年初一——穿新衣、說好話，忌打破東西

新年第一天，大人小孩都要穿新衣、說好話、做好事，為新一年討個好兆頭。

留意年初一忌打破東西，若打破要用紅紙包起，放到神桌上默念「歲歲平安」等吉祥話，待5日後才可丟棄。這天亦不宜洗澡、洗頭、洗衣、打掃和倒垃圾，因為「洗」與「死」讀音相近，令人感覺不吉利；洗東西亦會「洗掉財運」。年初一至初四累積的垃圾，應在年初五「送窮」棄置。

年初二——出嫁女回娘家

出嫁女兒不能在年初一、初四及初五回娘家，年初二「回門喜」就是她們回娘家的最好時機，屆時帶的禮物必須是雙數，並要準備利市派給後輩。

另外，不少人在年初二車公誕會到車公廟參拜。

年初三——赤口

「赤口」又稱「赤狗人」，易與人爭執，故不宜出外拜年。不少人會趁這天到廟宇拜神，例如部分人不在年初二車公誕到車公廟、改在年初三參拜，也會轉風車希望為新一年「轉」來好運。

年初四——迎灶神

年初四迎灶神當日，家中要準備好祭祀用的貢品和香燭，恭迎灶王爺到家中守護家人。傳說灶王爺這天會為家庭「點人數」，故這天不宜出門。

年初五——送窮

年初五俗稱「破五」，初一至初四累積的「財氣」（垃圾），到這天會變成「窮氣」，故要趁初五整理、清掃家居，新一年家中才會充滿好運和財運。

年初七——人日

傳說人類在年初七「人日」被創造；這天又稱「七煞日」，要安頓身心，避免出遠門，勿與他人爭執。

資料來源：明報資料室

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