防暴警旺角驅散聚集者　擲催淚彈後舉黑旗 (23:17)

【23:17】現場再有市民聚集及高叫口號，其後再有一批防暴警返回亞皆老街及砵蘭街交界，一度舉藍旗，其後再舉黑旗警告。

【23:11】在朗豪坊對面的砵蘭街，有市民在警方離開後，毋懼催淚彈污染物，繼續光顧熟食小販。有賣熟食的小販稱，自己「獲政府批准在場開檔」，警員卻「放煙霧彈」，他高聲斥責特首林鄭月娥「縱容警察」。

【22:59】駐守砵蘭街亞皆老街交界的防暴警陸續登上警車，但有警員突然落車擲出催淚彈，催淚彈在人群中爆開，然後有警員舉黑旗。現場多名市民、記者、熟食小販不適，有人需要義務急救員協助洗眼。另有女子疑吸入催淚煙不適，倒臥地上嘔吐。載着防暴警的警車駛離現場。

【22:49】港鐵職員拉閘，關閉旺角站C4出口。

【22:36】防暴警把被制服的黑衣人帶上警車後，部分登上警車離去。現時仍有大批防暴警駐守砵蘭街亞皆老街交界，附近有市民高叫辱罵警員的口號。街上的熟食檔仍然繼續營業。

【22:30】一批黑衣人在山東街砵蘭街交界一度以垃圾作路障，大批防暴警分乘多輛警車趕至砵蘭街，帶頭的警車高速衝向聚集馬路上的人群，黑衣人隨即四散。大批防暴警員落車追捕，有黑衣人被制服按在路上。

【22:24】約20名防暴警在砵蘭街亞皆老街交界戒備。有市民大叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號。

【22:14】晚上大批防暴警在旺角彌敦道截查市民，約9時15分一度在彌敦道豉油街舉藍旗，最少一名市民被制服帶走。晚上10時許，山東街砵蘭街交界有大批市民走出馬路，車輛受阻無法進入砵蘭街，需在山東街左轉離開。砵蘭街朗豪坊對面則有多個小販開檔售賣熟食等。

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