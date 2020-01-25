【武漢肺炎】多間大學延至2月17日開學 (23:04)

【23:04】香港教育大學宣布延長農曆新年假期，至2月17日開學，並即時取消所有前往內地的實習和交流活動。嶺南大學亦宣布停課，直至2月17日復課，其間會提供網上學習材料，並取消在內地的學生活動。

【21:35】香港理工大學宣布原訂於2月3日至16日的面授課堂將暫停，延至2月17日復課。所有學生的內地交流活動，不論是前往內地或由內地來港的實習及服務學習計劃亦會取消，直至另行通知。

【20:53】中大並呼籲全校戴口罩，大學保健處將設發燒治療中心，下周三（29日）起運作。校方呼籲本地宿生回家住宿；需要留在宿舍的學生必須填寫健康申報表和14天自我醫療監察表，若出現發燒或呼吸道感染症狀，需通知舍監，以安排治療和向大學健康促進及防護委員會匯報。

浸大除宣布延遲至2月17日復課，亦表示所有非必要而可能增加病毒傳染風險的校內活動都會取消或延期。校方在停課期間會提供網上學習材料，復課後有需要時會安排補課。除停課外，校園維持正常運作。

科大指出，復課後將於2月17至20日舉行上學期的校內考試，下學期將在2月21日開始。大學行政運作則會在農曆新年的公眾假期後恢復。

武漢肺炎 相關報道：

中小學幼稚園延至2月17日復課 無限期停武漢高鐵及飛機航班

屯門醫院確診病人逗留非負壓病房 最少12人須隔離

衛生署長被質疑因禁蒙面法沒呼籲戴口罩 林鄭：懷疑我都仲有少少理由

梁卓偉：每患者可傳染兩人 如無防疫感染個案可每周倍增

何栢良：限制內地旅客入境為上策 倘無口罩應留家中