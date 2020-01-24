【武漢肺炎】衛生署長被質疑因禁蒙面法沒呼籲戴口罩　林鄭：懷疑我都仲有少少理由 (18:55)

林鄭月娥表示，現在政府首要處理香港公共衛生問題，「肯定無」因《禁蒙面法》上訴而不呼籲全民戴口罩。她稱「咩情況都戴（口罩），咁都可以嘅」，但應考慮在什麼情況下戴口罩對防疫工作效益最大，例如前往人流密集的地方、身體不適或是公共交通服務提供者，戴口罩是「理想、理性做法」，認為其他人毋須一定要戴口罩。她呼籲市民減少前往人流密集的地方，以減少口罩用量。

指貿然封關不適宜不切實際

被問及為何不考慮「封關」，林鄭月娥表示，若現時貿然中斷中港兩地所有往還途徑，是不適宜及不切實際，內地人亦有可能經過其他地方轉折進入香港。港大醫學院院長、公共衛生學院講座教授梁卓偉指出，過去20多年，香港經歷禽流感、SARS、豬流感、甲型禽流感（H7N9），無論是香港或其他地方出現疫情，香港都從未試過「封關」，政府與專家討論過亦認為「封關」是不正確及不可行的策略。

回應有醫護擬罷工 籲社會和平理性抗疫

對於有醫護人員考慮罷工，林鄭月娥說，誠心誠意呼籲香港社會以和平、理性、互相支持的態度抗疫，若醫護人員憂慮工作量、防護裝備數量是否足夠等，應開心見誠與政府商量，「而唔係下下都係要用一啲好激烈嘅行動」。

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