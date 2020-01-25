【武漢肺炎】梁卓偉：每患者可傳染兩人　如無防疫感染個案可每周倍增 (18:16)

傳播力

梁卓偉說，多個不同科學及醫學團隊近日均在研究，顯示新型冠狀病毒的基本繁殖率為2，即每名病人平均傳播給兩名緊密接觸者，由此可引伸出感染數字約一周便會倍增，與SARS疫情差不多。他表示，當年豬流感基本繁殖率約為1.4至1.5，相對較低，但疫情感染數字為4天便會倍增，強調這次疫情嚴峻，不能輕視。

他說，以上所述基本繁殖率及疫情倍增的時間，是在沒有施行措施下的數字，目前本港只有輸入個案，未有證據顯示疫情正在本土繼續傳播。他認同現有的圍堵策略，即繼續隔離治療染疫病者，制止傳播開去。

梁卓偉說，圍堵策略可維持直至疫情退卻。他強調，香港一定要高度戒備及採取圍堵策略，雖然暫未見本地傳染個案，但仍有這個可能，而圍堵策略可作緩衝，減慢疫情傳播，讓應變措施可以落實。

死亡率

梁卓偉稱，早前專家在研究期刊公布，患病而需要住院的病者，死亡率約14%，即每7至8人就有一人死亡，而SARS當年是17%，但當年SARS發病率幾乎達100%，患者差不多都會嚴重至需要入院，不存在隱形病人。而這次疫情有更多輕微病徵、毋須入院個案，會有潛在傳播風險，但死亡率相對較低。

檢測方法

他說，袁國勇教授和北京曹彬教授的研究異曲同工地顯示，在這次疫情中，患者不一定有肺炎，部分會發燒肚瀉，不一定有呼吸道感染。他說，按最新數據，病者的潛伏期九成以上都達14至15天。

健康建議

梁卓偉呼籲市民要：

1. 勤洗手

2. 打噴嚏和咳嗽必須掩口鼻

3. 接種流感疫苗，有助醫護人員識別病情

4. 市民要戴口罩外出，留意正確戴口罩方法，如除口罩要先洗手，除口罩後要再用酒精捽手

5. 眼鏡可阻隔一定病毒，建議沒有近視的市民在流感高峰期可佩戴平光鏡

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