【武漢肺炎】何栢良：限制內地旅客入境為上策　倘無口罩應留家中 (17:20)

他指出，政府應於一個指定時間內如兩周或一個月，限制內地旅客從機場、高鐵及陸路入境，直至內地疫情較平穩再檢討政策。他說，懂得審時度勢的政府會推行上策，若香港於防疫策略上屬於無政府狀態，市民唯有自己進行下策，即外出時要佩戴口罩。

他表示，現時不斷有內地旅客來港，很難知道社區出現多少個案，目前有科學證據顯示出現「隱形病人」，這些人沒明顯或只有輕微呼吸道感染病徵，但也會有傳染性，若港人現時不開始「全民離開屋企就戴口罩」，病菌就有可能於社區傳播。

他提醒市民要勤洗手，隨身攜帶酒精搓手液；若市民無口罩在身，應減少外出，留在家中。他指出，若香港出現疫情大爆發，有醫護人員感染及醫院內出現傳播組群，抗疫為下下策，醫護人員有可能因此死亡。

另外，立法會財委會主席陳健波今早出席商台節目時表示，不可輕易暫停高鐵服務及限制入境，因兩地交流會中斷，形容大家都是一家人，不可隨便說「停」。他認為這些都是極端措施，若將來疫情很嚴重，死亡率很高，才應考慮實行，但非現階段要考慮。

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