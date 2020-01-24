【武漢肺炎】中小學幼稚園延至2月17日復課　無限期停武漢高鐵及飛機航班 (16:55)

應變級別提升至「緊急」 重點如下：

．應變級別由「嚴重」升至最高的「緊急」級別。

．延遲中小學、幼稚園、特殊學校復課日期至2月17日。

．無限期暫停來往武漢的飛機航班及高鐵班次。

．擴大內地入境者健康申報至所有口岸。

．取消人數眾多的大型活動，包括下月的渣打馬拉松。

．更新旅遊健康建議，呼籲市民勿前往整個湖北省。

．已去信國務院，要求中央協助確保本港有足夠口罩供應。

．暫停所有由特區政府主辦，前往內地的交流、探訪、文化和體育活動。

．院舍等單位需要提供特殊措施，只要符合防疫目標，政府保證會提供支援。如醫管局為員工安排酒店住宿、學校增加清潔措施等。

延後復課期間校園保持開放

教育局長楊潤雄表示，學校延後復課期間，校園會保持開放，並安排人手照顧有需要返校的學生，停課期間原定的測驗及考試會另作安排。而政府為中小學及幼稚園學生提供的2500元津貼，申請表收表期限將順延兩周至2月28日。

粉嶺暉明邨擬用作隔離或醫護人員住宿

衛生署長陳漢儀表示，除麥理浩夫人度假村及鯉魚門度假邨外，政府正聯絡其他非政府團體，徵用其度假村作隔離營；並正與房屋署安排，將未入伙的粉嶺暉明邨改裝為「臨時地方」，有需要時亦會用作隔離營，或提供予醫護人員住宿。

醫管局：減少非緊急手術服務

醫管局行政總裁高拔陞則表示，局方將在新年後減少非緊急手術服務；調整非緊急治療，包括減少專科門診節數，有需要時減少普通科門診的籌；醫院有需要時會再縮短探病時間，急症病房或暫停探病安排。

因應疫情設立4工作小組

林鄭月娥稱，今次疫情對本地社群健康風險「高而迫切」，相關的跨部門督導委員會由特首親自主持。政府將設立4個工作小組，包括由食物及衛生局長陳肇始領導「疫情防控工作小組」，負責制訂處理感染個案的策略，以及與內地當局、世衛溝通；政務司長張建宗領導「應變行動工作小組」，負責統籌各部門抗疫；由民政事務局長劉江華領導「公眾參與工作小組」，與市民「同心抗疫」；政制及內地事務司長聶德權領導「抗疫傳訊工作小組」，負責發放相關資訊。

政府並委任4名專家加入顧問團，包括世衛前助理總幹事福田敬二、港大醫學院院長梁卓偉、港大微生物學系講座教授袁國勇，以及中大呼吸系統科講座教授許樹昌。政府承諾就應對疫情的策略，提供所有所需的額外資源。

研究離境者要作體溫檢測

林鄭月娥表示，擴大內地入境者健康申報方面，不誠實填報者一經定罪，最高可判入獄6個月或罰款5000元。政府亦會馬上研究落實離境者都要作體溫檢測，但需時處理，將優先處理深圳、珠海及澳門的相關安排。

她又稱，政務司長張建宗昨日已聯同食衛局長陳肇始，與本港主要口罩供應商會面，供應商同意盡力在內地及其他地區找到合適口罩貨源供港。

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