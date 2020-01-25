【武漢肺炎】屯門醫院曾有確診病人逗留非負壓病房　醫管局致歉 (14:00)

衛生署及醫院管理局今早（25日）就新型冠狀病毒肺炎疫情的最新情況舉行簡報會，醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，本港第3宗確診個案、62歲武漢女病人，周四晚（23日）到屯門醫院求診期間，被安排在一間非負壓病房逗留3至4小時，已就此通報衛生防護中心，今日會安排專家到屯門醫院了解流程及風險，他就處理上未能盡善盡美向公眾致歉。
鍾健禮稱，5名確診病人整體情況穩定，但其中一人情況轉差，今早氣喘較多，需要使用氧氣機呼吸。另外，截至今早9時，新增62宗需要呈報的懷疑個案，目前有107人留醫；有5名醫護人員符合呈報機制，其中3人經檢測後證實呈陰性，一人已出院。
鍾健禮指出，公立醫院目前有603張負壓病牀，使用量為四成；負壓病房則有325間，使用量約六成。他擔心新春假期後，負壓病牀及病房使用量的壓力會非常大。對於網上流傳醫護人員需抽「生死籤」進入隔離病房，他說會以醫護人員意願為先，澄清不會安排懷孕員工到高風險地方工作，而兩名須進入隔離營的員工不用扣大假。
鍾健禮表示，負壓病房主要是應對空氣傳播的病毒，如水痘及肺癆。而新型冠狀病毒可能透過飛沫傳播，最重要是保持3呎距離，現時安排確診病人進入負壓病房，是因擔心霧化程序如抽痰會變成空氣傳播。他指出，涉事非負壓病房外是病人等候照X光的地方，並非大堂人多的地方，進一步情況需再了解。
衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港5宗確診個案均可追溯到傳播鏈，又指出疫情來勢洶洶，個案數字有上升趨勢。她稱，部分病人初期病徵不明顯，要及早發現個案有難度，疫情有可能在社區傳播及蔓延。
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