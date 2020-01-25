【鼠年2020】拜年親戚點稱呼？　一文睇清免叫錯 (11:45)

父系親戚：

父親的父母——爺爺、嫲嫲

爺爺的兄長——伯爺

爺爺的弟弟——叔公

嫲嫲的兄弟——舅公

嫲嫲的姊妹——姨婆

父親的兄長——伯父，伯父的妻子是「伯娘」

父親的姊姊——姑媽，姑媽的丈夫是「姑丈」

父親的弟弟——叔叔，叔叔的妻子是「嬸嬸」

父親的妹妹——姑姐，姑姐的丈夫是「姑丈」

伯父、叔叔的子女——堂兄弟姊妹

姑媽、姑姐的子女——表兄弟姊妹

母系親戚：

母親的父母——外公、外婆

外公的兄長——外伯公

外公的弟弟——外叔公

外婆的兄弟——外舅公

外婆的姊妹——外姨婆

母親的兄弟——舅父，舅父的妻子是「舅母」

母親的姊姊——姨媽，姨媽的丈夫是「姨丈」

母親的妹妹——姨姨，姨姨的丈夫是「姨丈」

舅父、姨媽、姨姨的子女——表兄弟姐妹

後輩親戚：

兄弟的子女——侄

姊妹的兒子——外甥

姊妹的女兒——姨甥

堂兄弟姊妹的子女——堂侄、堂外甥、堂姨甥

表兄弟姊妹的子女——表侄、表外甥、表姨甥

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