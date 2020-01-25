【鼠年2020】拜年親戚點稱呼？　一文睇清免叫錯 (11:45)

農曆新年時不少人會到親戚家拜年，後輩們想「逗利市」，當然要先向長輩送上祝福。平日少見面的親戚應如何稱呼？《明報》整理各親屬的稱謂，讓讀者一文看清，避免拜年時「叫錯人」。
父系親戚：
父親的父母——爺爺、嫲嫲
爺爺的兄長——伯爺
爺爺的弟弟——叔公
嫲嫲的兄弟——舅公
嫲嫲的姊妹——姨婆
父親的兄長——伯父，伯父的妻子是「伯娘」
父親的姊姊——姑媽，姑媽的丈夫是「姑丈」
父親的弟弟——叔叔，叔叔的妻子是「嬸嬸」
父親的妹妹——姑姐，姑姐的丈夫是「姑丈」
伯父、叔叔的子女——堂兄弟姊妹
姑媽、姑姐的子女——表兄弟姊妹
母系親戚：
母親的父母——外公、外婆
外公的兄長——外伯公
外公的弟弟——外叔公
外婆的兄弟——外舅公
外婆的姊妹——外姨婆
母親的兄弟——舅父，舅父的妻子是「舅母」
母親的姊姊——姨媽，姨媽的丈夫是「姨丈」
母親的妹妹——姨姨，姨姨的丈夫是「姨丈」
舅父、姨媽、姨姨的子女——表兄弟姐妹
後輩親戚：
兄弟的子女——侄
姊妹的兒子——外甥
姊妹的女兒——姨甥
堂兄弟姊妹的子女——堂侄、堂外甥、堂姨甥
表兄弟姊妹的子女——表侄、表外甥、表姨甥
若有需要，可使用網上「親戚稱呼計算機」尋找其他親戚的稱謂。