【鼠年2020】老鼠化身卡通人物　陪你成長 (13:40)

最年長老鼠 米奇老鼠及米妮

米奇老鼠於1928年11月18日誕生，現時已經91歲。當年華特迪士尼因為失去卡通人物Oswald the Lucky Rabbit的版權，遂創作了米奇老鼠。米奇多年來戴白色手套、紅色褲子及黃色鞋的形象深入民心，開朗調皮，遇事勇於面對的性格深得男女老幼喜愛。華特迪士尼亦同時創作了身穿白色波點紅裙的米妮陪伴米奇。華特迪士尼曾透露，米奇及米妮其實早已結了婚。

最有才華老鼠 五星級大鼠

彼思動畫（Pixar）於2007年推出電影《五星級大鼠》，主角Remy天生嗅覺靈敏，夢想成為五星級法國大廚。某日他機緣巧合下到了巴黎一家法國餐廳，與餐廳新丁Alfredo成為好朋友。Remy利用才華教導完全沒有廚藝的Alfredo烹飪技巧，並會躲進他的廚師帽中，通過拉扯他的頭髮，幫他製作出美味菜餚。

最聰明狡猾老鼠 湯姆與謝利

《湯姆與謝利》（Tom and Jerry）為一套描繪貓與老鼠之間互相捉弄對方的卡通喜劇，家貓湯姆經常想抓着老鼠謝利，且用盡千方百計對付謝利，可是每次謝利都有辦法避過，更以妙計還擊，令湯姆自食其果，更令他因破壞家中物件而被主人責罵。

最好動老鼠 小鼠波波

《小鼠波波》（Maisy Mouse）為英國插畫家Lucy Cousins筆下的兒童繪本角色。她是一隻4歲的白色老鼠，個性可愛善良又有點迷糊。1999年，《小鼠波波》繪本改編成動畫，她不會說話，而是由旁白交代，簡潔的劇情吸引不少幼兒觀看。有趣的是，不少人一直以為波波是雄性，後來見到她在動畫中穿裙子，才發現她是「女孩」，引起熱烈討論。

資料來源：明報/ETtoday星光雲