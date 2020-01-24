【武漢肺炎】本港增3確診個案　3人乘高鐵抵港 (23:59)

其餘兩宗個案為一對居於武漢夫婦，分別為62歲女病人和63歲男病人，他們本月22日乘搭高鐵於下午2時20分由武漢出發，約晚上8時到達高鐵西九龍站。

【23:55】消息稱，留醫威爾斯親王醫院62歲女子的丈夫，亦初步對新型冠狀病毒感染測試呈陽性反應，須送往瑪嘉烈醫院隔離。據悉夫婦由武漢來港，探望居於馬鞍山的女兒。

【19:00】本港目前有兩宗確診新型冠狀病毒感染的肺炎個案。衛生防護中心總監黃加慶今日（24日）傍晚見記者，表示本港新增兩宗懷疑個案，初步結果呈陽性反應。他稱，兩人同為62歲女子、相信發病前14天內曾到武漢，現時分別留醫屯門醫院及威爾斯親王醫院。

日本一確診者曾抵港轉機

日本今日確診第二宗新型冠狀病毒感染個案。黃加慶指出，接獲日方通知，該名男患者來自武漢，本月19日曾乘坐港龍KA855航班抵港，再轉乘國泰CX500航班到日本，本港當局正追蹤機上緊密接觸者。

另外，醫管局表示， 截至今日中午12時，公立醫院向衛生署通報過去24小時，共接收70名符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的病人，年齡介乎7個月至91歲；目前有96人留院隔離，91人情況穩定，兩名病人（北區醫院及瑪麗醫院）因自身疾病情況嚴重，另3名北區醫院病人因自身疾病情況危殆。

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