【武漢肺炎】本港新增66宗懷疑個案 (14:55)

【14:55更新】衛生署及醫管局今午（24日）就新型冠狀病毒感染個案最新情況舉行簡報會，醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，截至今早8時，本港新增66宗須呈報的懷疑個案，累計236宗，其中119人現正留醫。至於兩宗確診的病人，目前情況穩定。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港並無出現第三代傳播個案。
張竹君稱，坐高鐵抵港的首名確診病人，有3名緊密接觸者需接受隔離，其中1名醫護人員及1名同車的密切接觸者現入住隔離營，另1名同車密切接觸者昨晚不適被送往瑪嘉烈醫院。第二名確診病人的其中兩名密切接觸者，包括1名醫護人員及1名酒店職員，目前在隔離營，而病人的太太及另一名在酒店的接觸者，分別入住瑪嘉烈醫院及屯門醫院。
醫管局設570隔離病牀
鍾健禮表示，本港一日新增66宗懷疑個案，與擴大呈報準則有關，使用隔離病牀及病房壓力亦大增。現時已開設570張隔離病牀，使用率約五成，亦動用309間負氣壓病房，使用率超過七成。
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