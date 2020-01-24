【武漢肺炎】本港新增66宗懷疑個案 (14:55)

張竹君稱，坐高鐵抵港的首名確診病人，有3名緊密接觸者需接受隔離，其中1名醫護人員及1名同車的密切接觸者現入住隔離營，另1名同車密切接觸者昨晚不適被送往瑪嘉烈醫院。第二名確診病人的其中兩名密切接觸者，包括1名醫護人員及1名酒店職員，目前在隔離營，而病人的太太及另一名在酒店的接觸者，分別入住瑪嘉烈醫院及屯門醫院。

醫管局設570隔離病牀

鍾健禮表示，本港一日新增66宗懷疑個案，與擴大呈報準則有關，使用隔離病牀及病房壓力亦大增。現時已開設570張隔離病牀，使用率約五成，亦動用309間負氣壓病房，使用率超過七成。

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