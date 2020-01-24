【鼠年2020】野鼠愛清潔難抵油炸鬼誘惑　漁護署提醒：勿餵野生動物 (09:36)

鼠聰明記憶力強

徐咏之表示，鼠類不但聰明，而且記憶力強，更能學習理解新事物。野生老鼠很愛清潔，經常梳理毛髮、打理巢穴。她說，野鼠主要吃植物，偶爾會捕食小昆蟲及無脊椎動物。

捕鼠入膠袋觀察 收集數據後放歸原地

自2002年開始，漁護署每年都會進行3次爲期4日的小型哺乳動物生態調查。漁農署二級農林督察唐志斌解釋，每次會在不同地方預備80個名叫「Sherman Trap」捕獸器，放入鼠餌後翌日清晨檢查。如成功捕獲野鼠，會轉移牠們到膠袋觀察及量度，採集小量耳朵組織樣本，並在尾巴塗上白油，以及根據捕捉地點在身上不同位置剪毛辨識，收集數據後就會原地放歸。

兩野鼠屬本地原生品種

徐咏之指出，香港共錄得6種野生老鼠，分別是：板齒鼠、針毛鼠、田鼷鼠、印支林鼠、黃毛鼠及黃胸鼠，其中針毛鼠及印支林鼠是本地原生品種。

針毛鼠：毛色鮮豔的小型鼠類，背部呈栗褐色，佈滿突出的深棕色針毛；常見於草原、林地和樹林，是爬樹高手。

印支林鼠：背部呈灰棕色，腹部白色，背部及腹部毛層有明顯分界，常見於次生林、灌林和草原。

團隊曾經試過在一次調查捉到70多隻野鼠，也試過一隻也捉不到，目前漁護署未有統計香港野鼠數目的數據。

油炸鬼淋花生醬 成誘鼠美食

生態調查中有不少有趣發現，唐志斌說，曾有一隻大的印支林鼠咬破誘捕的鋁籠；團隊又曾在蝙蝠巢箱或人工雀巢箱內發現印支林鼠築巢。團隊經過多番試驗，又發現原來野鼠最愛的是香噴噴的「油炸鬼」，淋上花生醬後，再放一塊番薯，便成爲誘捕野鼠的「美食」。

徐咏之補充，野鼠怕人，很少在人類眼前出現，公眾如在郊野看到野鼠，毋須驚慌，可靜靜在一旁拍照，但千萬不能餵飼野生動物。

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