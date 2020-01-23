【武漢肺炎】各急症醫院抽籤決定治療新型冠狀病毒感染者團隊 (20:20)

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，基本上各間急症醫院的內科部門已經抽籤分組，準備在隔離病房專治新型冠狀病毒肺炎的團隊，包括內科醫生、護士和其他支援人員，目標讓新型冠狀病毒肺炎病人在特定病房內由特定醫護人員照顧，以降低病毒在醫院散播的風險。

馬仲儀指出，新型冠狀病毒確診個案目前會集中在瑪嘉烈醫院處理，早前預定瑪嘉烈醫院可處理20名確診病人，如日後確診人數超出此數目，病人料會分流到其他醫院處理，屆時其他醫院亦會啟動由特定團隊專治有關病人。

馬仲儀說，上述機制由2003年SARS開始時已有，在預備和應對伊波拉和豬流感時亦有啟動過，但並非會由同一批醫護一直處理所有新型冠狀病毒肺炎病人。她解釋，所有不同職級的內科醫護人員都會抽取一個入隔離病房的次序，根據這次序和病人數目，輪流進入治療隔離病房工作，兩至四星期後轉下一批人手。馬仲儀表示，曾在隔離病房專治新型冠狀病毒肺炎的醫護人員完成職務後，將要接受為期四周的醫學監察，但他們在被監察期間會負責什麼臨牀工作仍待決定。

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