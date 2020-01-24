【武漢肺炎】管軼料新型冠狀病毒疫情是SARS至少10倍　赴武漢考察後「自我隔離」 (20:30)

內地財新網今日（23日）刊登管軼的訪問，管軼與團隊於本周二及三（21及22日）到訪武漢，盼配合防疫工作和找到病毒的動物源頭，但「有心無力，悲從心來」，也吃了不少閉門羹，願合作的科研機構不多，他表示，華南海鮮城已被封及洗地，「犯罪現場」都沒了，指出「沒有證據怎破案」。

自稱身經百戰 管軼：「這次我怕了」

被問到如何研判疫情的走勢？管軼表示，爆發是肯定的，因為「武漢九省」四通八達，加上錯過黃金防控期、春運人潮，以及「有些人不作為」。他說：「我也算身經百戰，經歷過禽流感、SARS、甲流H5N1、豬瘟等。但對於這次武漢肺炎，我真的感到極其無力。根本沒法跟SARS疫情相比較……保守估計，此次感染規模最終可能會是SARS的10倍起跳。我經歷過這麼多，從沒有感到害怕過，大部分可控制，但這次我怕了。」

他於22日離開武漢，在飛機全程戴口罩，落機後也用酒精消毒液消毒隨身物品及衣物，並自我隔離。他亦要求團隊成員準備好物資，自我隔離至少5天，每天早晚匯報有無發病。

（財新網）

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