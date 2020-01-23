東九交通部警員內地回港發燒　入院隔離 (23:20)

【21:50】網上流傳觀塘警署東九龍機動部隊及東九龍交通部警員或家人曾出現咳嗽或發燒症狀並入院檢查。警方消息今（23日）向本報確認，至少一名東九龍交通部警員，早前往深圳探望妻子後回港出現發燒，現入住仁濟醫院隔離病房。

據了解，一名駐守東九龍交通部警員，其內地妻子住在深圳福田，該警員數日前放假，並曾到內地探望妻子，回港後發燒，昨（22日）入住仁濟醫院隔離病房，正等候快速測試結果，最快明日（24日）知道結果。據了解，該交通部警員負責押送工作，平日會出入重點建築物如政府總部及警察總部。該警員4、5日前回內地，回港後曾上班及疑曾出入警總。東九龍行動基地及警總內已加強消毒。

另外，東九龍機動部隊一名警員妻子及女兒上月底曾到武漢，本月回港後有感冒症狀，求醫後兩人證實為普通感冒，警員則未有相關症狀。

警方晚上回覆，警隊已制定一套應付「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」工作指引，亦一直與衛生防護中心保持緊密聯繫，以了解該病最新情況，並作出適當應變措施。

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