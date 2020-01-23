【沙中線聆訊】禮頓一方：政府有責監督　聆訊時一直指摘他人有錯 (17:40)

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禮頓代表大律師石永泰認為，委員會不用理會本地作業守則，因守則只是指導作用，因禮頓現實上面對一個「過分設計」（over design）工程問題；他說，禮頓並非認為不用遵守合約精神或本地守則，而是認為要由科學出發，考慮工程結構是否安全。

石永泰引述3名外國專家均指出，沙中線擴建月台、南北連接隧道及停車處的「結構安全也符合指定用途」，其中委員會結構專家證人Mcquillan說，香港工人質素不差，而被指接駁不合格率高達69%的東西走廊月台層板A區，結果只是根據統計學推算，說法存疑。

石永泰在最後總結稱，雖然沙中線風波影響禮頓聲譽，但禮頓仍會繼續服務香港工程界，亦會努力實施委員會對其項目管理的建議。

至於風波中另一重要涉事方港鐵代表英國御用大律師Blouding指出，港鐵一直以乘客安全為第一，3名外國專家均分析車站的結構是安全的，港鐵在去年提出加固只是為符合本地作業守則，「令車站結構更加安全」。

Blouding又多次反駁政府結構專家證人劉志宏指車站結構安全成疑的說法，包括月台有剪刀桿（Shear link）缺失。Blouding引述港鐵結構專家證人Glover指出，整項沙中線工程結構都是「過度設計」，即使有位置未有安裝垂直「剪力桿」，也不會令結構强度受損，建議委員會不應接納劉志宏的質疑。聆訊下午繼續，將由委員會代表律師作最後總結。

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