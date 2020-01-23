16歲男生塗污港鐵站外牆等　守行為賠港鐵8000元 (17:15)

被告學生羅曉鋒（16歲）被控兩項刑事損壞，控罪指他去年10月21日，損壞港鐵荃灣站A出口外牆及荃灣政府合署一塊招牌。

案情透露，當日約有30人於港鐵荃灣站外聚集和叫口號，其中約1.9米高的被告以黑色圍巾遮面，便衣警員認為他有可疑，故跟蹤他，但一度「跟甩」。晚上近9時，被告於荃灣政府合署外以噴漆塗污招牌，另一名警員於10米外觀察；其後被告前往港鐵荃灣站A出口外，以白色噴漆在外牆寫上「五大言」，第三名警員一度於5米外觀察，其後上前拘捕被告。被告被捕後說，「無解釋，我明白」。

裁判官批准被告以1000元簽保守行為12個月，被告亦同意向港鐵賠償8000元維修費用。

另外，36歲地盤男工人潘榕偉涉以網名「金正恩」，在網上呼籲網民包圍新屋嶺扣留中心，被控去年9月19日至21日煽惑參與非法集結。被告今否認控罪，排期至1月30日作審前覆核。庭上透露，辯方會就錄影會面爭議。

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