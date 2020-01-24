【武漢肺炎】「高度懷疑」患者住天宇海　衛署派員清潔外圍　同座住戶自稱「全港最高危」 (16:25)

有天宇海居民表示，患者為1A座26樓住戶。有同座住戶稱，昨日（22日）看到有穿全套保護衣物人員進入該座。他說，得知事件後已到處找口罩；家中本有兩個小孩同住，幸而他們近日改到另一地點居住。該住戶表示，已把漂白水倒入廁所作消毒，亦有加強清潔家居，並會改用1B座的升降機。

1A座15樓住戶汪女士表示，讀國際學校的女兒今早在學校發燒，學校召救護車，女兒送到威爾斯醫院後，因怕等得太久，即使報稱住在天宇海，院方都無加快檢驗，故決定離開；並致電仁安醫院，但仁安亦稱要等候4、5小時，她現決定帶女兒到診所求醫。汪形容自己是「全港最高危」的人，「我哋就住喺佢（患者）樓下」，認為要加快檢驗。

患者曾入住的帝逸酒店，今日所有員工戴上口罩，記者一進入酒店就有員工詢問到酒店原因。記者曾乘升降機到各樓層，發現要拍房卡才能到酒店住宿樓層。

來自澳洲珀斯的Luke來港探望女友及其家人，他居於帝逸酒店7樓已3、4天，預計2月1日離港。他說，在港人女友口中得知高度懷疑感染新型肺炎的患者曾住在該酒店，惟酒店無特別通知，他亦不覺得酒店有加強清潔。他表示，有考慮過搬到另一酒店，惟預算有限。

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