【武漢肺炎】「高度懷疑」患者住天宇海　衛署派員清潔外圍　同座住戶自稱「全港最高危」 (16:25)

本港第二宗「高度懷疑」感染新型冠狀病毒的56歲男子，居於馬鞍山天宇海，並曾入住沙田帝逸酒店。衛生署今早（23日）派出穿全套保護裝備人員，到天宇海外行人路清潔；屋苑內未見有關於疫情的通告。
有天宇海居民表示，患者為1A座26樓住戶。有同座住戶稱，昨日（22日）看到有穿全套保護衣物人員進入該座。他說，得知事件後已到處找口罩；家中本有兩個小孩同住，幸而他們近日改到另一地點居住。該住戶表示，已把漂白水倒入廁所作消毒，亦有加強清潔家居，並會改用1B座的升降機。
1A座15樓住戶汪女士表示，讀國際學校的女兒今早在學校發燒，學校召救護車，女兒送到威爾斯醫院後，因怕等得太久，即使報稱住在天宇海，院方都無加快檢驗，故決定離開；並致電仁安醫院，但仁安亦稱要等候4、5小時，她現決定帶女兒到診所求醫。汪形容自己是「全港最高危」的人，「我哋就住喺佢（患者）樓下」，認為要加快檢驗。
患者曾入住的帝逸酒店，今日所有員工戴上口罩，記者一進入酒店就有員工詢問到酒店原因。記者曾乘升降機到各樓層，發現要拍房卡才能到酒店住宿樓層。
來自澳洲珀斯的Luke來港探望女友及其家人，他居於帝逸酒店7樓已3、4天，預計2月1日離港。他說，在港人女友口中得知高度懷疑感染新型肺炎的患者曾住在該酒店，惟酒店無特別通知，他亦不覺得酒店有加強清潔。他表示，有考慮過搬到另一酒店，惟預算有限。
武漢肺炎 相關報道：
本港昨午至今早增31宗懷疑個案 醫管局擬過年後減公院非緊急服務
相關字詞﹕武漢肺炎 武漢肺炎人數 武漢肺炎個案 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎 武漢 口罩 天宇海 帝逸酒店 威爾斯親王醫院 威爾斯醫院 仁安醫院 編輯推介